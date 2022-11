STRADE CHIUSE E MAI RIAPERTE, INFERNO MARANO. TRAFFICO, CAOS E MENEFREGHISMO

88 Visite

Strade chiuse, alcune da anni e anni, strade dissestate, strade impraticabili, strade occupate illegalmente. La chiusura di un tratto di via Vallesana, del primo vico Vallesana, di corso Vittorio Emanuele, ormai siamo alla sesta settimana di stop, la mancata riapertura (da anni) di via Annunziata e via Recca, via Veneto (chiusa da sette anni), le problematiche in tante altre arterie, come via Cupa del cane, l’occupazione selvaggia di parte del territorio, acuiscono situazioni già ben oltre il tollerabile.

Il tutto nell’indifferenza di chi ci governa. Il comando vigili, a corto di personale, continua ad essere sprovvisto di un comandante di ruolo: il supplente è Luigi Maiello, ma Maiello – che è un sovraordinato e non il comandante effettivo del comparto – si occupa prevalentemente di altre dinamiche, non certo di viabilità e altri aspetti. Una tristezza infinita, anche con i commissari solita solfa: solita occupazione di suolo pubblico, strade non riaperte, strade chiuse e illegalità diffusa e tollerata.













