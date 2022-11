Morto al Santobono il 12enne rugbista che aveva accusato un malore

664 Visite

Aveva accusato un malore durante un partita di rugby, il 9 ottobre scorso. Mauro, 12 anni, si era accasciato sul rettangolo di gioco, al campo Dell’Oste, in zona Pacevecchia a Benevento, senza aver subito alcun contatto. Aveva perso i sensi, all’improvviso. I soccorsi erano stati immediati. Prima stabilizzato all’ospedale di Benevento, poi in elicottero al Santobono di Napoli. Ma dopo quasi un mese di ricovero, Mauro – figlio di un noto commerciante beneventano – è morto.

Il cordoglio

«Siamo tutti vicini alla famiglia del piccolo Mauro – ha scritto il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, in un post – che purtroppo non ce l’ha fatta. Colpito da malore, mentre giocava a rugby, era stato trasportato poi al Santobono . La morte è sempre terribile, ma quando tocca un bambino ci chiediamo perché. Entriamo in crisi. Solo la fede ci aiuta a tentare di capire e soprattutto ad accettare. Ai familiari la vicinanza umana e cristiana».