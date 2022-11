Concorso Comune di Napoli, quasi 24 mila candidati non si sono presentati alla Mostra d’Oltremare

755 Visite

I posti in palio sono 762, le candidature cioè le iscrizioni valide al concorso 54.735. Alle prove scritte preselettive però si sono presentanti in 30.861. Vale a dire che 23.874 candidati non si sono proprio presentati alla Mostra d’Oltremare dove si sono tenute le prove. Una rinuncia che sarà materia di studio per sociologi e antropologi. Perché quasi in 24mila non hanno nemmeno voluto tentare le prove per accedere al concorso vero e proprio? Sfiducia? Rassegnazione? O magari nel frattempo hanno già trovato lavoro? Tant’è di certo la carta se la giocheranno questi 3943 candidati entreranno a far parte del Comune in 762 ma chi resterà fuori si troverà in una graduatoria che resterà aperta per i prossimi tre anni. Un dato molto importante perché il ritmo dei pensionamenti a Palazzo San Giacomo è vertiginoso e quindi per la gran parte di chi agguanterà la graduatoria ci sono enormi possibilità che nel giro di 1000 giorni scatti la chiamata giusta. Prima di approfondire, vale la pena ricordare che di qui a qualche giorno, probabilmente a inizio della prossima settimana verranno fuori i risultati anche per la categoria D, quella dei laureati.













