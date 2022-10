Rave party che blocca mezza Emilia, pronte le operazioni di sgombero

160 Visite

Dall’alba di oggi è aumentato il numero di poliziotti e carabinieri, anche in tenuta antisommossa: l’intera area che si trova vicina all’uscita dell’autostrada è stata circondata e presidiata. È stato allestito anche un punto di primo intervento per soccorrere eventuali feriti. La festa, organizzata in occasione di Halloween, doveva durare nelle intenzioni degli organizzatori fino a domani; obiettivo della prefettura di Modena, dove ieri si è tenuto un lungo comitato per l’ordine e la sicurezza, è far cessare la manifestazione in maniera pacifica. La via scelta è quella della trattativa tra forze dell’ordine e partecipanti un dialogo è cominciato poco prima delle 8.