Bimba giù dal terzo piano, arrestato il padre

I carabinieri hanno arrestato il padre della bimba di due anni che è precipitata dal balcone al terzo piano di una palazzina di Fisciano, in provincia di Salerno. Il fatto è accaduto intorno in Corso San Vincenzo, a pochi metri dal Comune. La piccola ha riportato lesioni ed ematomi ma non sarebbe in pericolo di vita. Inizialmente è stata trasportata nell’ospedale di Salerno, poi è stata trasferita al Santobono di Napoli.













