Quarto, il sindaco Sabino azzera la giunta. “Fin qui bene, ma c’è bisogno di un ulteriore cambio di passo”

“Ho convocato tutti i consiglieri comunali di maggioranza e ho comunicato loro la decisione di revocare con effetto immediato tutte le deleghe agli attuali assessori e, di conseguenza, ho provveduto all’azzeramento della giunta comunale. Ho preso questa decisione dopo aver ascoltato ed essermi confrontato con centinaia di concittadini: dalla città, dal mondo associativo, dal mondo sindacale, dal mondo del lavoro, da chi vive la fragilità e la precarietà, e dal tessuto imprenditoriale ho colto un entusiasmo e un forte apprezzamento verso l’Amministrazione comunale, che ho l’onore di guidare da oltre 4 anni, che si è ulteriormente rafforzato negli ultimi mesi. La città ha percepito chiaramente il mio e il nostro impegno e l’abnegazione totale per fare sempre meglio; per dare sempre di più. Ma per rispettare e cogliere questo entusiasmo civico ho ritenuto opportuno e necessario rafforzare le nostre linee programmatiche sui temi presenti e futuri della città di Quarto, partendo dalla cultura e dalla legalità, che sono due stelle polari del nostro lavoro di amministratori pubblici. Dobbiamo rispondere con ancora più forza ai bisogni della città, con la consapevolezza di avere ancora più coraggio per un ulteriore cambio di passo, innanzitutto culturale, nell’interesse esclusivo della città. Quarto e i bisogni delle sue cittadine e dei suoi cittadini vengono prima di tutto e tutti. Ringrazio tutti i miei assessori per il lavoro fatto nell’interesse della città, ma ora serve un cambio di passo e, per questo motivo, ho chiesto al presidente del Consiglio comunale la convocazione urgente per mercoledì 2 novembre alle ore 16.30 di un Consiglio comunale straordinario per la discussione dei provvedimenti adottati oggi e per la illustrazione delle linee programmatiche presenti e future per la città di Quarto”.