Marano. Camorra ed estorsioni, condanne per quattro big della mala cittadina. 19 anni “Giggino ‘e Celeste”

Camorra ed estorsioni, dure condanne per referenti e boss del clan Orlando: i giudici del tribunale Napoli nord ha condannato a 5 anni di reclusione Carmine Carputo, ritenuto contiguo anche al clan Polverino. Otto anni e due mesi di reclusione, invece, per Luigi Del Prete. Per Luigi Esposito (in una foto di diversi anni fa), alias Celeste, pezzo da novanta prima del clan Nuvoletta e successivamente della fazione degli Orlando, 19 anni e due mesi di reclusione. Per Sabatino Russo, infine, legato sia al mondo della criminalità giuglianese sia a quella maranese a 13 anni di carcere. Gli imputati, a vario titolo, erano accusati di estorsione semplice, estorsione aggravata dal metodo mafioso. Le indagini erano state condotte dal pm Maria Di Mauro, oggi procuratore aggiunto a Napoli nord.













