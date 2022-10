Villaricca, voragine in via Palermo: sprofondamento causato forse da una perdita idrica

339 Visite

Stamani, alle ore 6,00 circa, si è aperta una voragine a seguito di cedimento di un tratto

della traversa privata in oggetto.

Sul posto sono intervenuti e sono tuttora presenti: i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della locale Stazione di Villaricca, i vigili urbani del locale Comando, tecnici comunali e una ditta incaricata della manutenzione della rete idrica.

Al riguardo sono in corso accertamenti finalizzati alla precisa individuazione delle cause del cedimento.

Si ipotizza un’infiltrazione d’acqua di rete fognaria o di carico. Pertanto un geologo procederà ad un’indagine geo elettrica per esplorare il sottosuolo e verificare l’esistenza di un’eventuale cavità e della relativa estensione.

Le famiglie residenti nel primo stabile interessato sono state allontanate per motivi di sicurezza ed hanno ricevuto già una prima assistenza da questo Comune.

In attesa di ripristino dello stato dei luoghi, si sta procedendo allo sgombero completo, anche per motivi igienico – sanitari, degli altri edifici che si trovano nell’area interessata, e a dare ricovero alle famiglie in un ambiente idoneo.

Sono in via di adozione ordinanze di interdizione al traffico veicolare e pedonale.

