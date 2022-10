Marano, 3 e 5 novembre: apertura di due Porte Sante per il Giubileo delle Discepole di Gesù Eucaristico

159 Visite

Il 3 e il 5 novembre apertura di due Porte Sante per il Giubileo

delle Discepole di Gesù Eucaristico.

Sarà un tempo di grazia quello che sta per iniziare per la città di

Marano di Napoli, con due date speciali che inaugureranno un anno

spirituale destinato a restare negli annali della memoria non solo

locale. Per celebrare il Centenario della fondazione della

Congregazione delle suore Discepole di Gesù Eucaristico ad opera

del nostro illustre concittadino il Venerabile mons. Raffaello Delle

Nocche (Marano 19/04/1877,Tricarico 25/11/1960), con Decreto

della Penitenzierìa Apostolica n.853/22/I, dato in Roma il 4 ottobre

u.s., è stata concessa da Papa Francesco “l’indulgenza plenaria da

lucrarsi alle solite condizioni (confessione sacramentale, comunione

eucaristica, preghiera secondo le intenzioni del Pontefice) alle

suore e a tutti i fedeli sinceramente pentiti e spinti dalla pietà, dal 4

ottobre 2022 al 4 ottobre 2023 ed estensibile in suffragio dei defunti

se si è visitata una chiesa interessata dai riti giubilari”.

Insieme a due chiese di Tricarico dove il Venerabile fu vescovo dal

1922 fino alla morte, le due Chiese Giubilari di Marano sono la

Parrocchia San Castrese dove il Venerabile fu battezzato e la

chiesa di San Raffaele in località Recca edificata nei pressi della

sua casa natìa.

Giovedì 3 novembre alle ore 18:30 avrà inizio il rito di apertura della

Porta Santa presso la Parrocchia san Castrese con il solenne rito

officiato dall’ arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia, mentre il

5 novembre il vescovo ausiliario Michele Autuoro alle ore 18:30

presiederà il rito d’apertura della Porta Santa della chiesa in via

Recca.

L’anno Giubilare sarà l’occasione per conoscere e per diffondere la

memoria di una vita esemplare quale fu quella di mons. Delle

Nocche del quale si conservano intatti gli ambienti vissuti durante la

sua permanenza presso la Casa delle Discepole di Marano. Oggi

l’Ordine è diffuso in 4 Continenti con 38 comunità e 400 religiose

che operano con scuole, case di riposo per anziani e al servizio

delle parrocchie. Il 10 maggio 2012 papa Benedetto XVI promulgò il

Decreto della Congregazione delle Cause dei Santi che ne

riconosceva le virtù eroiche (le tre virtù teologali e le quattro virtù

cardinali) rendendolo Venerabile. Ciò significa che si attendono

adesso le sue intercessioni per i miracoli affinchè gli sia

riconosciuto lo status di santità.

Coltivando la speranza che arrivi presto il giorno in cui la città di

Marano possa completare il suo riscatto celebrando la

canonizzazione di Raffaello Delle Nocche, si invita la cittadinanza a

partecipare con fede e devozione ai riti giubilari.

Ecco la preghiera ufficiale per implorare le grazie:

O Santissima Trinità,

per la tua maggior gloria

e per la nostra edificazione

ti preghiamo di glorificare

il Venerabile Raffaello,

che, con umiltà e carità,

molte anime guidò

nelle vie del tuo amore.

Se la sua glorificazione

è conforme

alla tua santa volontà

concedici la grazia

che ti chiediamo. Amen.

Nota Stampa Parrocchia San Castrese













