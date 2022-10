Arzano. Fondi PNRR, il comune aderisce alla Centrale Unica di Committenza dell’aera nolana

76 Visite

Sta facendo discutere e non poco la decisione della maggioranza guidata dalla sindaca Vincenza Aruta, di aderire alla CUC dell’area Nolana per la gestione di circa 4 milioni di euro dei primi fondi PNRR. Difatti, secondo alcuni esponenti politici, le adesioni alla CUC sono intercomunali e l’atto d’indirizzo del comune di Arzano, giunta e segretario generale Francesco Battaglia, stanno sollevando ombre e dubbi sulla legittimità in quanto nei comuni viciniori esistono altrettante Centrali di Committenza. Uno schiaffo in piena faccia alla Prefettura visto che il comune di Arzano, essendo comune sciolto tre volte per mafia, è già aderente alla Stazione Unica Appaltante proprio della Palazzo di Governo. Insomma, una decisone che sarebbe stata scaricata sul consiglio comunale che il 2 novembre prossimo dovrà accollarsi l’onere di avallare queste scelte. Giallo nel giallo, da giorni si sarebbe vociferato dell’adesione alla CUC di Nola con atto motivato della giunta su proposta del dirigente di settore cambiando poi repentinamente idea. Come da giorni si starebbe vociferato di incarichi a prestigiosi studi tecnici milanesi per le opere da realizzarsi e chissà per operazioni di gara della CUC e relativi affidamenti.

Sergio Coletta













