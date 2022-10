52 Visite

“Buon lavoro a Pina Castiello, sottosegretario di Stato per i Rapporti con il Parlamento. Un importante riconoscimento al lavoro svolto in Campania in questi anni da tutta la squadra della Lega campana. Bene attenzione di Matteo Salvini al Sud e alla nostra regione”.

Lo dichiara il deputato della Lega Attilio Pierro.













