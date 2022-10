Marano, le nuove compostiere fornite dalla Regione al Comune. Marciranno anche queste come le precedenti nel sito mai utilizzato? Si avvii la consegna

753 Visite

Presso l’isola ecologica, più precisamente nell’ex Cioccolateria-bene confiscato che il Comune ha destinato a utilizzo comunale, tuttora in grave stato di degrado, sono state posizionate dalla Sma della Regione Campania – probabilmente su richiesta di questa amministrazione comunale – due compostiere di comunità con capacità di 80 tonnellate annue e dal costo comprensivo di kit accessorio di circa centomila euro l’una.

Costo interamente sostenuto dalla Regione Campania al fine di incrementare la pratica del compostaggio nei Comuni Campani. A carico della Regione anche il personale per l utilizzo delle Compostiere.

Le due compostiere non rappresentano sicuramente una soluzione agli enormi costi sostenuti dal Comune per il conferimento dell’organico, ma rappresentano certo un inizio, ne servirebbero molte di più ed anche di maggior tonnellaggio, ma è pur sempre un inizio. E speriamo sia un inizio, non lascia ben sperare la fine fatta dall’altro materiale fornito dalla Regione Campania per una corretta differenziata, ancora presso l’isola ecologica cioccolatteria, mal conservato e spesso rotto come le compostiere domestiche i carrellati e le due isole ecologiche di mobili mai utilizzate che potrebbero almeno essere posizionate nelle frazioni cittadine e costate ai contribuenti venticinque mila euro l’una. Continuiamo a sperare che questa volta sia diverso. Nella foto in basso il vecchio materiale e un video.













