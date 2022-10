Giugliano, sigilli a un’officina illegale a Casacelle. L’intervento di Polizia Locale, Esercito e Guardia di Finanza

55 Visite

Attività di prevenzione, accertamento e repressione con in campo gli agenti della Polizia Locale di Giugliano unitamente alla Guardia di

Finanza e all’Esercito sotto il coordinamento di Prefettura e Questura di Napoli per

l’operazione Terra dei Fuochi. Le forze dell’ordine, nella giornata di ieri, hanno

compiuto numerosi interventi su tutto il territorio cittadino per contrastare possibili

reati ambientali, comminando diverse sanzioni amministrative e penali segnalate

alle Autorità competenti.

In uno di questi hanno trovato, nel quartiere Casacelle, un’officina priva di licenza

sanitaria per attività per la quale è stato disposto il sequestro amministrativo di tutte

le attrezzature e dei locali, cui si aggiunge una sanzione di 7270 euro. La struttura,

sotto sigilli, è ora a disposizione delle Autorità.

Il sindaco Nicola Pirozzi: “Giugliano è un territorio vasto e complesso, bisogna

sempre tenere alta la guardia per contrastare gli odiosi reati ambientali. La

collaborazione degli enti sovracomunali, e di tutte le forze dell’ordine, è in tal senso

fondamentale per poter garantire il diritto alla salute di tutti i nostri concittadini”.













