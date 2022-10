Marano e la grana rifiuti: dipendenti ditta Tekra reclamano pagamenti stipendi. Il Comune sta a guardare

171 Visite

La grana rifiuti persiste a Marano e il Comune sembra essere, come sempre, assorto nei suoi infiniti silenzi. La querelle è tra i dipendenti della ditta Tekra, che reclamano il pagamento dell’ultima mensilità, e l’azienda con sede ad Angri che negli ultimi tempi ha lasciato spesso a desiderare, anche sul fronte dello spazzamento meccanico. Un’azienda tra l’altro citata dagli ispettori della prefettura nella relazione che ha portato allo scioglimento del Comune. Un’azienda in scadenza di contratto (anzi è scaduto), che da circa un anno non è più controllata da sorveglianti interni all’ente e che continua a percepire (al netto delle polemiche sul servizio) un canone mensile integrale. Al netto di tutto, ad ogni modo, la querelle tra Tekra e dipendenti non dovrebbe ripercuotersi sul servizio e sui cittadini. Ma i commissari cosa fanno e dicono? Mah.













