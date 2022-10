Putin prepara test nucleare al confine con l’Ucraina

93 Visite

Ore 14:45 – Putin e il test nucleare: che cosa potrebbe fare? Tre scenari

(Greta Privitera) Nella homepage del The Times, tra le notizie della premier Liz Truss e la foto di un pinguino gigante, c’è un titolo che fa venire i brividi. Ancora nessuna conferma, ma si legge: «Putin ordina un’esercitazione nucleare ai confini con l’Ucraina». Sul quotidiano di Londra scrivono che il presidente russo sarebbe pronto a dimostrare la sua volontà di usare armi di distruzione di massa con un test nucleare. «Il Cremlino starebbe manifestando la possibilità di una significativa escalation mentre il suo esercito perde terreno sul campo di battaglia», dicono. Altre fonti raccontano di un treno militare russo della divisione nucleare che sarebbe partito in direzione Ucraina. Può essere che si tratti di notizie non del tutto vere. Che Putin stia bluffando. Può essere che dopo il discorso pronunciato durante la cerimonia di annessione dei territori occupati in cui ha detto che avrebbe utilizzato «tutti i mezzi disponibili per mantenere la Russia al sicuro», e le continue controffensive ucraine, lo zar stia solo provando ad alzare i toni per spaventare i nemici. Ma qualche domanda viene da porsela. (…) In un articolo del Financial Times, gli esperti spiegano i tre possibili modi in cui la Russia potrebbe usare queste armi: per dimostrazione, per attaccare un obiettivo militare ucraino o a un’infrastruttura chiave, o (ipotesi peggiore) per raggiungere un territorio Nato.

Ore 13:59 – Russia: espulso il direttore della centrale di Zaporizhzhia