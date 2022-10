Lesioni al segretario regionale Fim-Cisl, obbligo di presentazione per due persone

70 Visite

Su delega del Procuratore della Repubblica f.f. di Napoli, si comunica che nella nottata odierna personale della DIGOS della Questura di Napoli ha dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. emessa nei confronti di due soggetti ritenuti gravemente indiziati, in concorso, di lesioni personali, aggravate per aver agito per motivi abbietti e futili, commesse lo scorso 14 marzo ai danni di DE FRANCESCO Giuseppe, segretario regionale del sindacato FIM-CISL.

L’attività investigativa svolta dalla DIGOS ha permesso di ricostruire la dinamica dell’evento e la successiva individuazione degli indagati, avvenuta attraverso l’analisi dei fotogrammi ricavati dalle telecamere di videosorveglianza presenti in prossimità del luogo dell’aggressione nonché mediante lo sviluppo di altre attività tecniche.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, ed i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS