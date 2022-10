Mugnano, oggi l’ultimo saluto a Marcello Toscano. Il parroco: “Condanniamo violenza, inutile interrogarsi su cosa vi sia dietro”

139 Visite

Un centinaio di persone hanno gremito la chiesa del Beato Nunzio Sulprizio di Mugnano, dove sono state celebrate le esequie del professore Marcello Toscano. In chiesa diversi esponenti del mondo politico: i sindaci di Mugnano e Melito, alcuni consiglieri regionali e i consiglieri comunali di Mugnano. “Inutile chiederci cosa sia accaduto. Dinanzi alla violenza non si ragiona, non conta cosa sia accaduto e cosa vi sia dietro. Quando la violenza prende il sopravvento bisogna sempre condannarla. Non c’è altro da fare”. Queste le parole del parroco che ha officiato la messa. Presenti alla funzione consiglieri comunali di Mugnano ed esponenti del Partito democratico.













