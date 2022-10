Nappi (Lega): sicurezza al centro dell’azione politica a tutti i livelli

42 Visite

“La 72enne vittima prima di rapina e poi ricoverata in ospedale perché caduta battendo la testa sul selciato dissestato, conferma la drammaticità della situazione napoletana e campana anche sul versante della sicurezza e della vivibilità. Quella purtroppo già certificata nella classifica stilata da Il Sole 24 Ore, che vede Napoli prima per scippi e tra le prime città d’Italia per reati predatori. Siamo sicuri che il nuovo Governo di centrodestra metterà in campo tutte le misure necessarie per rendere più sicure e vivibili le nostre città, ma è tempo che Comune, Città Metropolitana e Regione si sveglino finalmente dal loro torpore e inizino a fare la propria parte. Il rispetto e la credibilità dei nostri territori passa anche per la qualità dell’azione amministrativa degli enti locali. Ed è il malgoverno delle sinistre ad essere il brodo di coltura nel quale ristagna il disagio e il degrado, mettendo a rischio i nostri cittadini”. Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania.













