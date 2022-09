481 Visite

Marano è allagata, come sempre, causa mancata pulizia delle caditoie e un sistema fognario che non regge più, dopo anni e anni di devastazione urbanistica del territorio, tollerata da tutti i politici che oggi vedete in giro, vecchi e nuovi: di sinistra, centro e destra. Marano allagata e le persone che non riescono nemmeno a raggiungere i seggi elettorali per espletare il loro diretto-dovere.













