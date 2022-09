213 Visite

Marano, scuola D’Azeglio: atrio, piazzale e cantinato allagati. Vigili sul posto, necessario l’intervento delle idrovore per liberare l’acqua. Si lavora anche per liberare gli spazi dai rifiuti trascinati dalla pioggia. La scuola è seggio elettorale e non mancano le difficoltà. E’ un disastro. Anche il figlio del custode della scuola impegnato nelle operazioni.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS