Elezioni: Martusciello, idea pace fiscale del Cav è fondamentale per la Campania

“L’idea della pace fiscale è una grande intuizione del presidente Silvio Berlusconi. E’ un’idea utile al Paese, imprescindibile per la tenuta e la ripresa di Napoli e della Campania”. Così Fulvio Martusciello, europarlamentare e coordinatore regionale di Forza Italia.

“Il Paese – dice Martusciello – attraversa una fase delicata, l’inflazione e i costi dell’energia mettono in crisi famiglie e imprese. Lo Stato non può, in questo contesto, vessare i cittadini, essere nemico di chi lavora e produce. La pace fiscale non è una resa ma una mano tesa agli imprenditori e alle famiglie”.

“Serve stoppare l’invio delle cartelle esattoriali, bisogna mettere in condizione di ripartire chi ha ricevuto controlli ed è in difficolta. Senza questa impostazione la Campania rischia di pagare un prezzo altissimo” conclude.