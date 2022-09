186 Visite

Alle ore 16,30 circa, sconosciuti, scendendo dal tram arrivato in quel momento al capolinea ubicato all’altezza dell’incrocio tra via Marina e via Colombo, hanno dato fuoco a quella che sembrerebbe una bottiglietta di plastica, verosimilmente contenente liquido infiammabile, lasciandola cadere nei pressi di una delle porte. L’incendio è stato domato dall’autista.













