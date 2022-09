Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno: Borrelli, Alaia e Caiazzo designati dal Consiglio Metropolitano 

158 Visite

Sono orgoglioso di comunicare che il Consiglio Metropolitano, con 10 preferenze, mi ha nominato, insieme ai Colleghi Caiazzo e Alaia, quale rappresentante della Citta Metropolitana di Napoli nel Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno. E’ un grandissimo segnale di fiducia nei miei confronti, in quanto andrò a ricoprire un ruolo delicato in un ente che ha come scopo la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per i bacini del Sarno, dell’Irno e dei torrenti vesuviani. È una cosa che mi onora personalmente. Non è la prima volta che il Sindaco Metropolitano Gaetano Manfredi e la maggioranza del Consiglio ripone fiducia in me. Sono estremamente grato a loro per aver intravisto in me una persona che può ricoprire questo delicato incarico. Lavorerò come sempre nell’interesse esclusivo della collettività portando avanti sempre le mie nobili idee che hanno come finalità quella di conseguire sempre e solamente il benessere comune. L’entusiasmo e la passione che mi caratterizzano mi guideranno anche in questa nuova esperienza. Così ha dichiarato Luciano Borrelli, Consigliere Metropolitano di Napoli con delega ai Trasporti e all’agenda digitale non appena ufficializzata la sua designazione quale delegato nel Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno.