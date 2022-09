Nappi (Lega): subito moratoria abbattimenti fino a nuovo Parlamento

67 Visite

“Qualsiasi abbattimento va fermato ora. Siamo a meno di dieci giorni dal voto e i campani hanno il diritto di avere un Governo che dia norme a tutela dei più deboli. Serve una moratoria fino all’insediamento del nuovo Parlamento. Chi si assume la responsabilità di abbattere case che invece possono essere salvate da una legge nazionale? Il caso di Castellammare di Stabia, dove si stanno per abbattere 17 interi edifici, conferma che la situazione è gravissima anche per l’ordine pubblico a una settimana dall’apertura dei seggi. Per questa ragione ho chiesto un incontro al Prefetto per discutere urgentemente della questione”. Lo afferma il consigliere regionale Severino Nappi, capolista della Lega alla Camera dei deputati nel collegio Campania 1.













