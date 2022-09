Marano, il corso Vittorio Emanuele ancora off limits. Quanti anni passeranno prima della riapertura?

61 Visite

Per quanti anni resterà chiusa questa parte del corso Vittorio Emanuele? E’ la domanda che si pongono in tanti. Tutti quelli che hanno visto chiudere, anni fa, via Annunziata, via Recca e tante altre arterie mai più riaperte. Quando si decideranno ad eliminare il pericolo crollo in quella zona? Tocca ai privati proprietari di un edificio? Se tocca a loro, il Comune faccia eseguire i provvedimenti sollecitati e non perda altro tempo.

Marano ormai è un imbuto: problemi ovunque anche via Cupa del cane dove la strada sta letteralmente collassando nel silenzio generale. Continuate così. Poi vi lamentate se gli organi di stampa e i cittadini vi criticano.













