La società e tutti i coloro che ne fanno parte, si complimenta con il portiere Jacopo Sassi per la convocazione con la Nazionale Under 20. Jacopo farà parte della squadra Azzurra per la partita del 23 settembre a Lisbona tra Portogallo e Italia e la gara del 27 settembre a Varese tra Italia e Svizzera.

Nota stampa Giugliano













