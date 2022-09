Piazza Principe Umberto: getta pietre sulle auto in transito, minaccia i poliziotti con un coltello e poi li aggredisce. Arrestato.

104 Visite

Ieri gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Principe Umberto sono stati avvicinati da alcuni passanti i quali hanno indicato una persona, poco distante, che stava lanciando delle pietre sulle auto in transito.

I poliziotti hanno raggiunto l’uomo che, alla loro vista, ha iniziato a dare in escandescenze minacciandoli con un coltello fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato.

N.F., 24enne afgano con precedenti di polizia, è stato arrestato per porto abusivo di armi, lesioni personali, resistenza a Pubblico Ufficiale e getto pericoloso di cose.













