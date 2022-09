Alluvione Marche, si aggrava il bilancio del disastro

84 Visite

Non arrivano buone notizie dalle Marche a seguito dell’alluvione che ha colpito la regione. La prefettura di Ancona ha comunicato che sono salite a 10 le vittime – tutte identificate -, mentre sono tre le persone disperse e 50 i feriti. Il Centro di coordinamento soccorso continua a essere costantemente convocato presso la Sala operativa unificata permanente della Regione Marche in raccordo con il coordinamento della Protezione civile.

Tra le persone di cui non si hanno più notizie ci sono un bambino di 8 anni che era scivolato via dalle braccia della mamma, poi salvata dai vigili del fuoco nei pressi di Ostra. Non si trova poi una bimba di 10 anni, insieme a sua madre. Ad Ostra si piangono quattro vittime, uno di questi è Fernando Olivi, 82 anni, con problemi di mobilità. L’acqua ha sorpreso in garage, invece, Diego Chiappetti, idraulico di 52 anni, Giuseppe Tisba, geometra di 65 anni, e il figlio Andrea di 25 anni. Stavano cercando di spostare le loro auto, quando l’onda di piena li ha sorpresi. Sempre ad Ostra è stato trovato Mohamed Ennaji, anche se non era residente in paese.

Il triste elenco delle vittime comprende anche Gino Petrolati, 89 anni, trovato senza vita questa mattina all’interno della sua auto a Bettolelle, dalle parti di Senigallia dove è stata trovata morta un’altra persona. A Trecastelli, sempre nell’entroterra, è morta Marialuisa Sereni, di 72 anni. La sua famiglia si è salvata ma lei non è riuscita a fuggire in tempo dal seminterrato in cui si trovava nella frazione di Passo Ripe. Mentre a Ostra Vetere è stata ritrovato il corpo di Erina Febi, 77 anni, che è morta annegata all’interno del suo appartamento. A Corinaldo, infine, è stato trovato il corpo senza vita di una ragazza. Un bilancio devastante dopo l’alluvione causato dal maltempo.













