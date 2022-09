Stellitano nominato Commissario cittadino di Forza Italia a Monte di Procida

65 Visite

“Ci attende un duro lavoro fatto di ascolto e presenza tra la gente, caratteristiche che ultimamente in politica tendono a mancare.

Vivo ormai da circa sette anni a Monte di Procida, conosco fin troppo bene il lavoro sul territorio che ci attende.

La politica per me è sempre stata e sarà una passione, sicuramente mi toglierà del tempo da dedicare alla mia famiglia che approfitto per ringraziarla per il sostegno.

Sono onorato che l’On. Martusciello, che ringrazio, mi abbia nominato Commissario Cittadino di Forza Italia di Monte di Procida, nomina di responsabilità, perchè fin ad oggi ho sempre seguito la politica dietro le quinte.

Oggi ci metto la faccia e sono sicuro che insieme ad amici ed amiche, lavorando insieme, raggiungeremo ottimi risultati”.

Nota stampa

Fortunato Stellitano













Commenti

