Marano, villetta San Rocco: degrado e pericoli. Ci scrivono due alunni. “Il Comune cosa aspetta?”

Caro direttore,

siamo 2 ragazzi di 12 anni, L.C. e F.C., dell’istituto Vittorio Alfieri di Marano di Napoli

e vorremmo denunciare un luogo abbandonato situato a Marano di Napoli (villetta

comunale di via san Rocco n.d.r.). Non sappiamo se il luogo sia veramente

funzionante o chiuso ma lo stesso, nonostante i pericoli, è popolato da ragazzi della

nostra età o di età superiore. Nel caso fosse chiuso i due cancelli di accesso sono

rotti e facili da attraversare nonostante la rete presente perché è bucata o del tutto

mancante. Tutte le giostre sono in degrado, tre scivoli distrutti tra cui uno staccato

con un foro al centro, così le altalene e le altre strutture: tutto inagibile. Chiediamo

al nostro Comune commissariato di ripararli al più presto perché in tutta Marano

non c’è niente per far divertire i più piccoli che non meritano di vivere in una città in

declino, al contrario cercano una valvola di sfogo, dei luoghi sicuri per aggregarsi e

stare insieme.

Cari ragazzi, purtroppo a Marano, spiace dirlo ed evidenziarlo ogni volta, è una gara tra Ponzio Pilato: tutti se ne lavano le mani, tutti scaricano sugli altri. Spiace dirlo, ma dormono tutti: forze dell’ordine, commissari, funzionari e tecnici. Siete giovani, combattete per il vostro territorio, per il vostro futuro: non rassegnatevi mai!

La Redazione













