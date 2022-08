Gas, stangata d’autunno: +711 euro a famiglia

94 Visite

Si prospetta un autunno caldo per famiglie e imprese sul fronte della crescita dei prezzi. La spirale inflazionistica alimentata dai rincari sul costo dell’energia – schizzati con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia – rischia di mettere in difficoltà migliaia di cittadini ed intere filiere produttive. Ora che si materializza lo spettro di uno stop delle forniture all’Europa da parte della Russia il prezzo del gas al Ttf di Amsterdam è salito alle stelle fino a 239 euro al megawattora. Un anno fa costava poco più di 25 euro. Gli aumenti del costo delle materie prime potrebbero tradursi in breve in un conto energetico salato da pagare per famiglie ed imprenditori. Già decine di piccole attività denunciano bollette difficili da saldare, di fronte alle quali per alcune attività potrebbe essere meno oneroso tenere il negozio chiuso che lavorare con costi altissimi dell’elettricità.

Il Codacons parla di «stangata» con una media di 711 euro di rincari a famiglia in arrivo in autunno a causa degli aumenti di prezzi e tariffe energetiche. Il calcolo proposto dall’associazione di tutela dei consumatori. Al rientro dalle vacanze, per riempire il frigorifero le famiglie andranno incontro ad incrementi medi dei prezzi del 10% su base annua. Mentre per fare il pieno all’automobile si trovano listini del gasolio più elevati del 16% rispetto allo scorso anno, con la benzina che costa il 6% in più. Pesa poi la variabile bollette: ad ottobre Arera procederà all’aggiornamento periodico delle tariffe di luce e gas. Ipotizzando uno scenario ottimistico caratterizzato da un incremento delle tariffe ad ottobre del +15% per la luce e del +20% per il gas, la stangata complessiva sulla spesa energetica raggiungerebbe nel 2022 quota +965 euro a famiglia.













