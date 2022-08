Forza Italia Campania, ancora altri addii in polemica

82 Visite

FI, GIUSEPPE RICCI, (CONS. SAN SEBASTIANO – NA) LASCIA FORZA ITALIA

Giuseppe Ricci, consigliere comunale San Sebastiano al Vesuvio (Na) chiude con il partito di Berlusconi. “Forza Italia – spiega Ricci – non è più quel partito fatto di valori, entusiasmo e partecipazione nel quale cresciuto e grazie al quale ho svolto per tantissimi anni il ruolo di coordinatore provinciale del movimento giovanile fino ad approdare in Consiglio Comunale. Quella stagione è ormai tramontata per lasciare spazio ai personalismi, alle poltrone, alla gestione del potere. Non mi ci riconosco, non lo sosterrò più”.

FI: MARINO (S. M. C. VETERE) LASCIA FORZA ITALIA, ABBANDONO UN SOGNO, CI CREDEVO

“Non è questo un modello di partito a cui avevo dato la mia adesione. Credevo in un partito che avrebbe coinvolto i militanti nelle decisioni importanti, e mi ritrovo in un partito dove le scelte politiche e gestionali sono dettate attraverso dei diktat di stampo bolscevico.. che hanno che hanno sancito un netto distacco con la base elettorale”. E’ uno dei passaggi della lettera con la quale Francesco Marino, coordinatore di Forza Italia di S. M. Capua Vetere annuncia al neo commissario regionale di Forza Italia di lasciare un “che doveva essere di tutti e che è diventato di tipo padronale”.

Nella lettera, Marino ringrazia intanto l’onorevole Sarro “per anni faro e guida dei militanti, che ha saputo coinvolgermi e indicarmi la strada per poter provare a migliorare le condizioni di vita dei miei concittadini attraverso la Politica”.

FI, DEFEZIONI DA FORZA ITALIA A SAN PAOLO BELSITO, LASCIANO COORDINATRICE E CONSIGLIERA COMUNALE

Grazia Sangermano e Tonia Napolitano, rispettivamente Coordinatrice cittadina di Forza Italia e Consigliera comunale di San Paolo Belsito (Na) escono da Forza Italia perché, sostengono “sono venute completamente meno le condizioni politiche minime per la nostra permanenza in un partito che credevamo fosse ispirato ai principi del confronto democratico interno, della condivisione delle regole e, soprattutto, degli obiettivi”. “Quanto accaduto nell’ultima settimana – spiegano – non è ammissibile per un movimento politico che vuole dichiararsi liberale, democratico e riformista. Lasciamo, non senza rammarico, Forza Italia”.

