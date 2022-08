Importante sequestro di droga all’interno del carcere di Poggioreale “Giuseppe Salvia”. A darne notizia il Segretario Nazionale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Emilio Fattorello. 49 i grammi di hashish rinvenuti dalla polizia penitenziaria, che stavano per essere introdotti all’interno del penitenziario napoletano, in occasione dei colloqui tra detenuti e familiari. Una 27enne napoletana in procinto di effettuare colloquio con il marito, detenuto comune, è stata sorpresa con 49 grammi di droga occultata nelle parti intime. La brillante operazione è stata condotta da personale della polizia penitenziaria con il determinante fiuto del cane poliziotto, pastore tedesco, Masaniello, in forza al Nucleo Regionale Cinofilo e proveniente dal distaccamento di Avellino, che ha consentito ancora una volta di interrompere un traffico di sostanze stupefacenti tra l’esterno e l’interno della casa circondariale, l’istituto più sovraffollato d’Italia con una media di 2.200 detenuti, insostenibile malgrado gli sfollamenti attuati. Un’emergenza atavica che rende complicata la vita sia dei detenuti che degli agenti operanti, sempre in minor numero come organico rispetto alla portata della situazione. Il Sappe, il primo sindacato di categoria per numeri di iscritti, da tempo denuncia invano le criticità presenti nel carcere di Poggioreale attraverso i numeri dell’Unità Colloqui: effettuati 380 colloqui di cui circa 340 in presenza e 40 in video chiamata; filtrati, inoltre, previo controllo, dai 1300 a 1500 persone in considerazione che tre aventi diritto possono effettuare colloquio con il detenuto; controllo anche manuale di ben 350/400 pacchi con viveri ed altro; flusso economico con deposito sui conti interni di circa 20.000 euro. In questo contesto – fa sapere il Sappe – garantire la sicurezza, tutelare l’incolumità dei detenuti diventa sempre più difficile”. Pertanto il sindacato di polizia torna a chiedere l’ausilio di nuovi strumenti tecnologici, maggiori spazi riservati alla salubrità, un’indennità di cassa per il rilevante maneggio di contante per il personale della Polizia Penitenziaria interessato alla contabilizzazione e deposito dell’enorme flusso di denaro. Nell’evidenziare le criticità che affliggono il carcere di Poggioreale, Fattorello elogia il ruolo svolto dalla polizia penitenziaria “nelle diverse responsabilità, unitamente agli operatori degli altri comparti ed aree che solo con una operativa’ interdisciplinare possono svolgere le diverse e gravi incombenze altrimenti insormontabili allo stato attuale” Angelo Covino