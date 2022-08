Concerto Coldplay, Di Fenza: “Bagarini in azione, interrompere rivendita a prezzi maggiorati”

98 Visite

“Mi giungono segnalazioni da moltissimi cittadini che si sta allestendo un sistema di Secondary ticketing dei biglietti del concerto dei Coldplay, in programma il 21 e 22 giugno 2022, allo Stadio Maradona di Napoli. Le principali piattaforme di punti vendita in rete – TicketOne, Vivaticket e TicketMaster – non hanno più ticket disponibili. Ed ecco che il bagarinaggio sì sta facendo strada in queste ore. Sui social già dopo la prevendita di ieri, numerosi soggetti hanno postato annunci in cerca di acquirenti arrivando a chiedere fino a 600,00 euro per un biglietto nel primo settore dello stadio. Il bagarinaggio è un’abitudine delinquenziale e squallida che arreca il solito danno d’immagine alla nostra città, che si trova ad ospitare per la prima volta una delle band più famose del mondo. Qualora questo fenomeno criminale dovesse consolidarsi, ad un anno dal concerto non osiamo immaginare cosa possa succedere. Molti fan dei Coldplay non potendo assistere al concerto potrebbero persino sottostare alle esose pretese dei bagarini. Non possiamo tollerarlo, non sarebbe giusto per chi ha il desiderio di assistere al concerto del gruppo inglese. L’autorità giudiziaria e le forze dell’ordine indaghino sulle segnalazioni e sugli annunci a mezzo social, colpendo tutti i protagonisti in malafede che potrebbero ottenere lauti guadagni in maniera del tutto illecita. Lo dichiara in una nota Pasquale Di Fenza, Consigliere Regionale dei Moderati in Campania.













