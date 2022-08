Forza Italia, altre tegole: lasciano Sequino e tanti esponenti casertani

76 Visite

FI, LASCIANO FORZA ITALIA ANCHE IL COORDINATORE E UN CONSIGLIERE COMUNALE DI FORZA ITALIA DI SAN NICOLA LA STRADA (CE)

Rosario Feola e Francesco Basile, rispettivamente di Coordinatore Cittadino di Forza Italia e Consigliere Comunale di San Nicola la Strada, lasciano il partito.

In una lettera inviata al neo commissario regionale sottolineano come “le vicende che hanno caratterizzato le ultime tre settimane, iniziate con la nomina a Lei di Commissario Regionale di Forza Italia in Regione Campania, culminate con la stesura e presentazione delle liste elettorali per le Elezioni Politiche del 25 Settembre prossimo, ci vedono totalmente contrari, a partire dalle procedure utilizzate, dalla metodologia pervicacemente tesa alla mortificazione ed alla negazione della partecipazione del territorio, nello specifico la Provincia di Caserta, relegata a mero ruolo nemmeno di comparsa”. Gli ex esponenti di Forza Italia puntano l’indice sul mancato confronto “con chi sul territorio, è chiamato a rappresentare un partito e raccogliere consensi dagli elettori”.

“Tale modo di operare, ha indubbiamente mortificato e stracciato un progetto di attività di coinvolgimento ad ogni livello di rappresentanza, avviato circa due anni or sono dal Coordinatore Provinciale Carlo Sarro e che ha finora dato i suoi frutti”.

“Quanto da Lei operato – concludono -, ha generato forti perplessità sul futuro delle attività politiche del partito, sui valori a cui ci siamo da sempre ispirati, che finora abbiamo potuto mettere in pratica e che con la metodologia da Lei applica, non hanno nulla a che vedere. Per quanto sopra esplicato, con la presente, nostro malgrado e con somma amarezza, si rimette nelle Sue mani la rappresentanza ed il mandato di Coordinatore cittadino di Forza Italia di San Nicola la Strada”.

FI, COORDINATRICE FORZA ITALIA CASERTA ABBANDONA IL PARTITO

“Rammaricata per quanto accaduto e non condividendo la metodologia adottata dai vertici del Partito, non identificandomi più in un movimento politico che non tiene conto delle esigenze del territorio, che non rispetta i rappresentanti locali dello stesso e neppure comunica importanti decisioni, ho formalizzato le mie dimissioni dall’incarico ricevuto di coordinatrice cittadina di Caserta per ragioni di evidente inopportunità nel proseguire questa esperienza politica”. Lo afferma Rossella Gravina coordinatrice cittadina di Forza Italia Caserta.

FI, CONSIGLIERI COMUNALI DI FORZA ITALIA OTTAVIANO, FEDERICO, SCIESA E TRANCHESE LASCIANO IL PARTITO

Nando Federico, Lucia Sciesa e Lucia Tranchese, rispettivamente capogruppo e consigliere comunali di Forza Italia di Ottaviano (Na) – carica ricoperta fino alla data dello scioglimento del Comune napoletano– lasciano il partito per dissenso dalla linea politica del nuovo coordinamento regionale di Forza Italia. Le dimissioni dei consiglieri seguono quelle del primo cittadino Luca Capasso, sindaco tra i più votati in Italia alle ultime amministrative.

FI, VICE COORDINATORE REGIONALE FORZA ITALIA ALFONSO SEQUINO ABBANDONA IL PARTITO

Alfonso Sequino, ex capogruppo di Forza Italia al Comune di Giugliano, nominato prima vice coordinatore provinciale ed a fine luglio 2021 vice coordinatore regionale di Forza Italia dal senatore De Siano, ha rimesso l’incarico politico nelle mani del nuovo commissario e lascia Forza Italia. “Lascio, dopo anni di militanza, con rammarico politico e sofferenza personale Forza Italia. È una decisione meditata. Ritengo necessario prendere le distanze politiche dalle scelte fatte dal Commissario Fulvio Martusciello, il quale, ha agito autonomamente e senza alcuna condivisione, definendo il declino totale del Partito in Campania e nella mia città”.

