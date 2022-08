Marano, cavi rubati? In via Padreterno (da mesi) siamo ancora al buio. I commissari come le belle statuine

111 Visite

Caro direttore, sono trascorsi mesi dall’ultimo furto di cavi elettrici in via Padreterno. Da allora nulla è cambiato: non si hanno notizie di arresti da parte delle forze dell’ordine né tanto meno si è mosso il Comune, o la ditta di cui si serve, per ripristinare la pubblica illuminazione. Leggo spesso i suoi articoli e mi convinco sempre più che a volte la realtà è ancor più grave di ciò che lei (con costanza, impegno e passione) descrive. Talvolta si stenta a credere. Eppure è vero e concordo con lei: i commissari sono slegati dalla realtà, non conoscono nulla se non poche cose suggerite da qualcuno. Il resto è noia e gli uffici, seppur rinnovati in parte, non sono ancora all’altezza di una città così grande.

Domenico (Marano)













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS