Elezioni, il Pd nella bufera per i giovani scelti da Letta. Sono nostalgici dell’Urss, antisemiti o fortemente antioccidentali

E’ l’ultima polemica in casa Pd. I giovani scelti da Letta, gli under 35 da piazzare in parlamento, sono tutti (o quasi) nostalgici dell’Urss o antisemiti o comunque con posizioni fortemente non atlantiste. Il napoletano Marco Sarracino (nella foto), Raffaele La Regina (che ha rinunciato alla candidatura) e Rachele Scarpa, tanto per citare i nomi più in auge in queste ore. Letta è un moderato di sinistra che accoglie dunque tra le sue file personaggi e posizioni fortemente estremiste.













