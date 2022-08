Porta Capuana, Di Fenza: “Luogo di degrado e ricovero per ubriaconi e tossicodipendenti”

98 Visite

“Le condizioni della Piazza che ospita una delle porte più antiche di Napoli, peggiorano di giorno in giorno come mi continuano a segnalare diversi cittadini e turisti.

In un filmato che ho ricevuto è possibile vedere in che condizioni versa Piazza San Francesco che è diventata un ricovero per senzatetto, ubriaconi e tossicodipendenti. Le siringhe intrise di sangue continuano a tappezzare ogni angolo della piazza. Porta Capuana dovrebbe essere un luogo di interesse storico in grado di attirare visitatori e invece troviamo solo degrado ed incuria.”

Lo denuncia in una nota Pasquale Di Fenza, Consigliere Regionale dei Moderati.

“È vergnoso e non mi meraviglierei se a corredo dell’incuria ci siano anche spacciatori e delinquenti che utilizzano la piazza per le loro attività illecite. Ma come si fa a non vedere? Ci troviamo nel cuore di Napoli, come può passare inosservato un quadro così drammatico?” – Chiosa Di Fenza.

«Solleciteremo l’Asia ad intervenire per ripulire l’area e le Forze dell’Ordine per intensificare i controlli. È una scena che ricopre, ancora una volta, di vergogna la nostra città, in un periodo dove a Napoli registriamo la presenza di numerosi turisti. Bisogna combattere il degrado e l’inciviltà con maggiore programmazione ma soprattutto servono più controlli, basta lassismo e benaltrismo, conclude Di Fenza.