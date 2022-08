Elezioni, 5 Stelle: esclusa la candidata Maiolo. Scriveva sui social: “Berlusconi, amore mio”

122 Visite

Costano caro a una candidata grillina i suoi vecchi post a sostegno di Silvio Berlusconi. A quanto apprende l’Adnkronos, Claudia Majolo, inserita in un primo momento nel plurinominale Campania 1 – 01 dopo aver superato le parlamentarie, sarebbe stata esclusa dalla lista a causa del suo ‘scomodo’ passato di fervente berlusconiana. “Non mi fate incazzare e votate Berlusconi”, scriveva per esempio su Facebook nel 2018 la giovane presidente di Upa, l’Unione praticanti e giovani avvocati. In altri post Majolo dichiarava il suo “amore” per il leader di Forza Italia, con tanto di hashtag #BerlusconiAmoreMio.













