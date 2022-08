Napoli-Monza, non c’è storia: gli azzurri ne fanno quattro

79 Visite

Non c’è storia fra Napoli e Monza: 4 – 0 per la squadra di Spalletti, trascinata (ancora una volta) da un mostruoso Kvaratskhelia, autore di una doppietta: prima un eurogol, da fuori, a giro; poi un gol in dribbling ‘umiliando’ i difensori avversari.

C’è anche spazio per la velocità e il sigillo di Osimhen, l’incubo di Ranocchia quando deve rincorrerlo. La squadra di Stroppa prova a reagire col gol di Petagna, che viene annullato per spinta evidente dell’ex di turno, e allora il Napoli ‘esagera’ e fa il quarto con il colpo di testa di Kim.













