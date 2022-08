Elezioni, rush finale per la presentazione delle liste. Italexit conclude raccolta firme: “Ce l’abbiamo fatta”

95 Visite

Elezioni politiche 2022, la diretta. Partiti e coalizioni sono al rush finale per la presentazione delle liste. Le acque più agitate sono in Forza Italia dove le ultime sono state ore di polemiche con il caso-Casellati in Basilicata. E proprio in Basilicata è arrivata alla fine la rinuncia di La Regina dopo le polemiche su un vecchio post contro Israele. Il Pd al suo posto ha candidato Amendola. Intanto oggi il via alla presentazione delle liste alla Corte d’appello di Roma: la prima è stata Italexit di Paragone.

«Scopro dai giornali, e da qualche simpatico tweet, che sarei candidata all’uninomimale di Novara. No grazie, casa mia è Collegno, se la coalizione ha fatto altre scelte ne prendo atto e in pieno spirito di squadra darò il mio contributo nei plurinominali di Impegno Civico, sperando però che questa campagna elettorale sia caratterizzata da proposte per i cittadini e no da attacchi, insulti e odio. Con Impegno Civico abbiamo una proposta chiara, la sfida è andare oltre il 3%, daremo il massimo per raggiungere l’obiettivo». Così il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze Laura Castelli, Deputata di Impegno Civico.

Ore 12.20 – Paragone candida Chiaraluce (CasaPound) capolista collegi Lazio 1

Italexit, “Per l’Italia con Paragone” è stata la prima lista ad essere presentata alla Corte di Appello di Roma, per il Lazio. Entrando i rappresentati hanno dichiarato di avere raccolto tutte le firme necessarie e che si presenteranno in tutta Italia, attualmente ancora al vaglio dei magistrati. Nel Lazio 1 candidata come capolista per i plurinominali 2 e 3, Carlotta Chiaraluce, militante romana di Casapound. Poi William De Vecchis, senatore, Nunzia Schilirò, la vicequestore no vax. Gianluigi Paragone dovrebbe essere candidato in Lombardia e Puglia.













