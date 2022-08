Marano, roghi e odore di gomma bruciata nella zona collinare. “Da una settimana va avanti questo scempio, le autorità che fanno?”

121 Visite

Gentile direttore,

sono un cittadino della zona Torre Caracciolo e le scrivo per segnalare la situazione nella quale viviamo da più di una settimana ormai. Durante l’arco della giornata, a più riprese, l’aria è pervasa da un forte odore simile alla gomma bruciata il quale causa irritazioni alla gola, nausea e giramenti di testa in chi la respira. Diversi cittadini della zona hanno avvistato fumi nella boscaglia della collina dei Camaldoli, ma dalla mia abitazione non è possibile individuare il punto esatto. In quanto cittadino ho telefonato alle autorità competenti ma la mia segnalazione è stata vana e, di conseguenza, mi sto organizzando per raccogliere firme per presentare un esposto. Spero che il mio appello possa essere accolto da lei e possa smuovere le coscienze delle persone affinché si attivino per una cittadinanza proattiva.

Michele (Marano)

Caro Michele, le autorità a Marano? Non esistono, o meglio esistono solo quando accadono fatti di rilevanza nazionale. Per il resto si dorme beatamente.

La Redazione













