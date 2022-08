Spettacoli, Siani alla Clouds Arena di Paestum

54 Visite

Martedì prossimo 16 agosto (ore 21.30) Alessandro Siani sarà alla Clouds Arena dei Templi di Paestum con l’esclusivo live “Extra Felicità – Special Event”.

Un appuntamento “extra”, fuori dall’ordinario, superlativo, insolito, straordinario come il suo protagonista che in un quarto di secolo ha conquistato l’affetto del grande pubblico a colpi di battute. Una serata eccezionale per festeggiare insieme al pubblico anche il tanto agognato ‘ritorno alla libertà’ con uno show che, come in tutti gli spettacoli di Siani, si ispira ai tempi per far sorridere e ridere dei nostri giorni, delle paturnie e delle frustrazioni che accomunano tutti e che solo con una dose di ironia e gioia pura si possono esorcizzare.

Per lo “Special Event” Alessandro Siani ritorna sul palco con una versione riveduta e corretta “extra felicità!” del suo stand up comedy, un live a tutto campo all’insegna dei suo irresistibili monologhi dal vivo in cui demolisce, con la sua comicità verace e dissacrante, smanie e manie di tutti noi: un’edizione più intima, ma esplosiva, ispirata a come in questi mesi il mondo è cambiato, il nostro Paese è cambiato e con lui i nostri usi e costumi.

“La voglia di ridere deve ritornare più forte che mai, ma siamo distratti da tante cose – spiega Alessandro – e così la felicità è diventata un lusso, ma dovrebbe essere di tutti non dovrebbe essere un extra!”.

La ‘one night’, unica data dell’estate 2022, lo vedrà ritornare ad esibirsi dal vivo nello scenario straordinario dell’Area Archeologica, palcoscenico che lo ha consacrato agli inizi della carriera e dove ogni volta che l’artista è ritornato ha registrato sold out e standing ovation.

“Extra Felicità – Special Event” a Paestum è prodotto da Best Live e organizzato da Anni 60 Produzioni.

Le nuove limitatissime disponibilità di biglietti per assistere allo show sono acquistabili su www.ticketone.it, nei punti vendita autorizzati e presso il Botteghino dell’Arena il giorno stesso dello show a partire dalle ore 18. L’ingresso al pubblico sarà consentito a partire dalle ore 19. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30. Si invitano i gentili spettatori ad arrivare e accedere all’Arena con congruo anticipo per una comoda e fluida affluenza all’ingresso.

Per informazioni sulla data: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.













