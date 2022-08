Arzano, si pente il boss Cristiano: la notizia fu anticipata mesi fa dal nostro giornale

113 Visite

Arzano, si pente il boss Cristiano. Sfiló in Ferrari alla comunione del figlio. Il boss Pasquale Cristiano, che per mesi ha seminato il terrore ad Arzano prendendo parte ad una faida violenta e sanguinaria, scatenò un vero e proprio allarme sociale. Lo scorso anno in tanti denunciarono corteo di auto di lusso in giro per la città in occasione della comunione del figlio, una sfilata chiaramente utilizzata per dimostrare il proprio potere.













