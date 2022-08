Amministrative Marano, Italia Viva e Azione lavorano alla costituzione del terzo polo anche in città

180 Visite

Azione Marano e Italia viva dialogano già da qualche tempo sul territorio, ma dopo l’accordo nazionale tra Renzi e Calenda arriva anche una decisa accelerazione. I due partiti hanno diramato una nota in cui riprendono i temi già snocciolati a livello nazionale: “Siamo l’alternativa al bipopulismo di sinistra e destra che ha devastato il Paese”. A Marano, dunque, Italia viva e Azione potrebbero proporsi e scontrarsi, oltre che con i partiti del centrodestra, anche con M5S e Partito democratico, quest’ultimo negli ultimi anni alla guida della città seppur con distinguo e spaccature più o meno grandi sul ruolo avuto da Visconti e dalla sua giunta. Del cosiddetto terzo polo potrebbero far parte anche altri soggetti: a Marano, in particolare, potrebbe essere Per le persone e la comunità un interlocutore credibile per Azione e Italia viva.













