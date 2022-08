79 Visite

Ancora perdite idriche sul territorio cittadino. In via San Marco si attende da mesi, lo spreco è enorme, come accade altrove del resto. Ma il Comune, come è noto, è costantemente in ambasce e difficoltà. Il cambio di responsabile del settore tecnico comunale e l’arrivo di qualche nuovo geometra non hanno sortito gli effetti sperati. Va sempre peggio, purtroppo.













