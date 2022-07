Quarto-Monteruscello, aggredito autista del 118

135 Visite

Operatore del 118 colpito al volto sulla variante che collega Quarto a Monteruscello. L’episodio si è verificato oggi, alle prime luci dell’alba, quando la postazione del pronto intervento è stata allertata per un incidente stradale. Secondo quanto denunciato sulla pagina Facebook “Nessuno tocchi Ippocrate”, sul luogo dell’incidente sarebbe scoppiata una rissa e a farne le spese sarebbe stato l’autista dell’ambulanza, colpito con un pugno in pieno volto. L’uomo ha denunciato la distruzione dei suoi occhiali da vista. I soccorritori, dopo aver allertato le forze dell’ordine, si sono allontanati in fretta e furia dal luogo del sinistro dopo l’arrivo di altri malintenzionati.













