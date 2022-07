Neonata lasciata in auto sotto al sole mentre i genitori litigano: salvata da un passante

630 Visite

Mentre il padre e la madre urlavano, la piccola soffriva, viste le temperature roventi. Coloro che dovevano custodirla non si accorgevano del pianto, presi com’erano nella loro discussione. A salvare la piccola, una giovane commessa che porta la piccola in un bar e allerta i carabinieri e il 118. La neonata viene portata con urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti in codice rosso: la accompagna il padre mentre la madre si allontana ma viene presto rintracciata.