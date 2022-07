Napoli, operazione GdF a Marechiaro. Fermati i barchini che trasportano abusivamente bagnanti

284 Visite

Questa mattina la Guardia di Finanza ha effettuato controlli a tappeto, anche dopo le nostre segnalazioni, a Marechiaro fermando tutti i barchini che trasportano abusivamente le persone dalla zona dei ristoranti allo ‘scoglione’ di Posillipo. Si tratta di un’operazione importante alla quale, però, bisogna dare continuità nel tempo. Nessuna tregua per gli abusivi, non bastano operazioni spot. Serve un presidio fisso in mare che dia sicurezza ai bagnanti e verifichi la presenza dei tanti ‘pirati’ che in queste settimane affittano natanti di ogni genere compiendo le più incredibili cialtronerie in acqua. Il mare va vissuto con rispetto.













