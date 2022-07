Elezioni, Letta si è incartato: centristi e liberali non vogliono nuove tasse. Renzi spinge per il terzo polo

182 Visite

Il piano di Enrico Letta rischia di impantanarsi, lasciando il segretario dem con il proverbiale cerino in mano. A pesare soprattutto i continui aut aut di Calenda, che fin da subito ha preteso di dettare le sue regole: no a Di Maio, no agli ex grillini, no a Sinistra italiana e ai Verdi, no a Letta (e sì a Draghi) come futuro premier. Ma a mettere, seppur involontariamente, la parola fine sul progetto di alleanza potrebbe essere stato lo stesso leader Pd, confermando – a precisa domanda del Tg2 – la proposta di una dote per i 18enni finanziata con l’aumento della tassa di successione sui patrimoni multimilionari. Un’idea che è fumo negli occhi per centristi e libdem.

I veti alla sinistra – Ma partiamo dall’inizio, cioè dal 22 luglio, il giorno dopo le dimissioni del premier. Calenda, sovrastimando il proprio peso nei sondaggi – l’ultimo, di Ipsos, lo dà al 3,6% insieme a Emma Bonino – inizia a porre veti e controveti. “Non c’è alcuna intenzione da parte di Azione di entrare in cartelli elettorali che vanno dall’estrema sinistra a Di Maio. Agenda Draghi e agenda Landini/Verdi NON stanno insieme”, twitta. E nei giorni successivi fa il diavolo a quattro minando alla base il progetto di Letta: diffonde un programma (il “Patto repubblicano”) fortemente neoliberista e filoindustriale, dettando condizioni irricevibili per l’ala sinistra dell’ipotetica alleanza (“Servono rigassificatori e termovalorizzatori. Le comunità protestano? Amen. Se devi militarizzare i siti si militarizzano, perché è una questione di sicurezza nazionale”). Posizioni che non possono che portare a una reazione netta di Sinistra e Verdi: “Proposte irricevibili, le politiche di Calenda sul clima sono le stesse di Donald Trump“, attaccano Fratoianni e Bonelli. Non contento, il leader di Azione impone il suo niet anche all’ipotesi che il segretario dem sia il candidato premier della potenziale alleanza: “Bisogna tenere Draghi lì in qualsiasi modo possibile”.













